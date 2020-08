Alessia Marcuzzi, i dubbi sul triangolo delle corna: "Lei e il marito sono sempre 'sorpresi' dai paparazzi", cosa non torna

04 agosto 2020 a

Chi ha ragione sul presunto triangolo delle corna? Dagospia ha lanciato lo scoop su un flirt che ci sarebbe stato tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino e che sarebbe alla base della rottura dell’ex ballerino di Amici con Belen Rodriguez. Il settimanale Chi, invece, continua a “sorprendere” con i suoi paparazzi la Marcuzzi in compagnia del marito Paolo Calabrese. “Ma guarda che tempismo”, commenta Dagospia dopo aver visto le immagini esclusive dei baci a Formentera tra Alessia e il marito che usciranno in edicola a partire da mercoledì 5 agosto. “Dopo il Dago-scoop sul triangolo delle corna - si legge - non fanno altro che essere ‘sorpresi’ dai paparazzi. Dopo le foto di loro sorridenti in barca, ora arriva un postassimo bacio dal mare”. Chi difende la coppia sostenendo che “non hanno mai replicato al gossip dell’estate” perché per loro “parlano le immagini”. Fatto sta che dopo tutte le indiscrezioni sul presunto triangolo, la Marcuzzi e il marito hanno iniziato ad apparire con insistenza per mettere a tacere le voci di una crisi coniugale.

