Mediaset, la dritta al curaro di Cecchi Paone: "Simona Ventura? Molto meglio di Alessia Marcuzzi"

02 agosto 2020 a

a

a

Un guaio professionale per Simona Ventura, che dopo la parentesi felice a Mediaset, con il passaggio in Rai è tornata nell'ombra: dopo The Voice of Italy, un discreto flop su Rai 2, è stata di fatto esclusa dai palinsesti della prossima stagione. E della sua situazione, nella rubrica che cura su Nuovo Tv, ne parla Alessandro Cecchi Paone, che si spende in un consiglio a Super-Simo: "Deve solo evitare un pericolo ovvero far nascere dal nulla un caso personale. Quello non aiuta mai", sottolinea. E ancora, Cecchi Paone aggiunge che la Ventura "è tra le più bravi conduttrici in Italia. Una garanzia per la riuscita dei programmi, per il favore del pubblico e delle reti televisive". Infine, un consiglio a Simona ma anche a Mediaset: "Dovrebbe rifare L’Isola dei Famosi dove farebbe molto meglio di Alessia Marcuzzi", conclude Cecchi Paone.

"Le mie gambe sono molto storte. Mio marito dice che...". Ma davvero? Occhio a questa foto di Alessia Marcuzzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.