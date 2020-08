Alena Seredova, avete mai visto la sorella? Impressionante: due gocce d'acqua

05 agosto 2020 a

Alla fine di maggio, Alena Seredova ha dato alla luce il suo terzo figlio. Si chiama Vivienne Charlotte e la showgirl la ha avuta da Alessandro Nasi. La notizia viaggiava su Instagram: "A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa", scriveva la Seredova. Una dedica commossa, sentita e toccante alla piccolina. E Vivienne è ancora protagonista sui social, sul profilo Instagram della Seredova. Già, perché l'ultima foto postata dalla ex di Gigi Buffon mostra proprio la piccolina, tenuta in braccio dalla zia, la sorella di Alena. E, certo, la bellezza forse non è identica a quella folgorante di Alena, ma sorprende la somiglianza tra le due. Impossibile, insomma, non immaginare che fossero sorelle. Due sorelle meravigliose...

