Sarah Altobello, il topless dell'anno? Fuori proprio tutto, foto spudorata: da bollino rosso

06 agosto 2020 a

a

a

Uno dei topless più brutali e "appassionanti" di questa strana estate 2020. A consegnarlo ai seguaci su Instagram è Sarah Altobello, in una provocante esplosione di femminilità. Via tutto, senza veli, forme giunoniche mostrate direttamente dalle sue vacanze in Puglia, dove l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si trova. Addosso restano soltanto gli slip neri e sgambatissimi. La Altobello prova a coprirsi il seno con una mano, ma la missione parzialmente fallisce: è "troppo" per essere tenuto a bada con un semplice gesto della mano. Una posa piuttosto spudorata, e che ovviamente manda in visibilio i suoi seguaci. E tra magliettine bagnate, reggiseni striminziti e lati B esibiti in primissimo piano, non è certo la prima volta che la Altobello "delizia" con scatti al limite della censura.

"Ci siamo rivisti", Antonella Elia ci ripensa: pizzicata assieme a Pietro Delle Piane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.