Giulia De Lellis, doccia gelata per Andrea Damante: "Siamo tristi e non vogliamo parlarne"

La playstation di Andrea Damante non è rotta. E’ già un buon segnale, visto che quando Giulia De Lellis scoprì il tradimento la distrusse. Ma le cose non sono più come prima. Qualcosa è cambiato. Lo dice proprio lei, rispondendo alle domande dei follower. “Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, vogliamo prima un po’ capirci”, racconta su Instagram. Tra loro, secondo le malelingue, ci sarebbero tensioni. Frizioni. Litigi. Ma nessuna crisi incontrollabile. Insomma, la loro storia non sarebbe al capolinea.

Non solo si sono mollati, ma pure l'anello: Damante-De Lellis, un finale amarissimo?

Però, al momento, non sono vicini: lei a Roma, lui Milano. Si sentono in continuazione al telefono? Pare di sì. E allora perché stare separati durante questa estate? Mistero. Forse rimettere la palla al centro, dopo la burrasca mediatica dei mesi scorsi (Giulia ha scritto un libro parlando dei tradimenti di Andrea). “Voglio stare serena. State tranquilli anche voi che va tutto bene”, ribadisce la De Lellis. Crediamole, no? Sicuramente. Ma i follower vorrebbero sapere qualcosa di più.

