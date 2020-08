Barbara Palombelli, la figlia Serena si presenta così sui social e i fan insorgono: "Ma come ti sei conciata?"

07 agosto 2020 a

Serena Rutelli, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, al centro del gossip. La Rutelli ha fatto indignare i fan dopo una foto pubblicata su Instagram. Qui l'ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato il labbro superiore più carnoso rispetto al passato. Apriti cielo, i follower si sono subito scatenati tanto che è stata la diretta interessata a intervenire: "Non è nulla di eccessivo – ha spiegato –, grazie lo stesso”.

Ma in calce alla foto non sono piovute solo critiche che suonavano così: "Ma come ti sei conciata!!! Eri tanto carina prima". E ancora: "Ma perché ve dovete rovina` così?". O addirittura: "Sono spariti la bocca e il naso". Per la figlia della conduttrice di Stasera Italia anche diversi apprezzamenti che le hanno sicuramente fatto tornare il sorriso.

