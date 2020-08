Sabrina Salerno, questa volta ha esagerato: il "fuori tutto" con cui sfida la censura

08 agosto 2020 a

a

a

"Nothing to say", niente da dire, scrive Sabrina Salerno in calce all'ultima foto incendiaria postata su Instagram. La showgirl continua ad incantare e a provocare. Eccola in bikini, seduta su un piccolo divano posizionato in giardino. Sguardo malizioso dritto in camera, la shwogirl incanta con un due pezzi nero. E a farla da padrone è giunonico seno, che Sabrina continua ad esibire con malizia. In questo caso, con la complicità dell'inquadratura dall'alto e della forma "peculiare" del costume, le forme della Salerno letteralmente dominano nella fotografia. E ad impreziosirle anche quel ciondolo adagiato sul petto. Insomma, per Sabrina Salerno, a 52 anni, l'ennesima foto da urlo.

Sabrina Salerno, scollatura verso l'incontenibile: la foto al mare in primissimo piano mostra proprio tutto

