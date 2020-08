Elisabetta Gregoraci, lo squarcio vista-seno: una foto incendiaria a bordo dello yacht, inarrivabile

09 agosto 2020 a

"Un sorriso è felicità, la trovi giusto sotto al tuo naso", scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, una citazione di Tom Wilson. Il tutto in calce all'ultima foto mozzafiato della showgirl, che si mostra, appunto, sorridente. Scatti che arrivano dalla Sardegna, isola scelta dalla ex di Flavio Briatore per le sue vacanze. Ed eccola, la Gregoarci, a bordo di un piccolo yacht, tra le onde del mare, occhiali da sole a coprirle gli occhi e sorrisone d'ordinanza. La consueta foto incantevole. Uno scatto in cui la Gregoraci si mostra in un elegante e ricercato bikini nero, con due fili che uniscono gli slip alla parte alta. E poi quello "squarcio vista seno", un effetto vedo-non-vedo che rende, insieme al fisico perfetto di Elisabetta, questa fotografia un assoluto capolavoro in termini di seduzione. Semplicemente bellissima.

