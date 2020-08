Rocco Casalino, la "strana foto" con Gabriele Rossi? "A chi lo ha sentito, il portavoce dice che...", bomba del re del gossip

Roberto Alessi 09 agosto 2020 a

Roberto D'Agostino è categorico sul suo seguitissimo sito Dagospia: "Rocco Casalino beccato da Chi mentre si consola con l'attore Gabriele Rossi". Rossi è un ex presenza fissa nella vita di Gabriel Garko che lo giudicava «un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene». E perché mai un portavoce del nostro primo ministro Giuseppe Conte dovrebbe consolarsi con un amico giovane dalle belle speranze e dal bell'aspetto? Perché è saltato fuori che Casalino sarebbe solo, notizia rimbalzata dopo il putiferio documentato da tutti i giornali che hanno riportato che Josè Carlos Alvarez, il fidanzato storico di Casalino, ormai è ex, dopo essere caduto nel trading online.

Cosa sia successo non è ben chiaro, compra e vendi azioni per far soldi, ma pare che lui abbia solo perso i suoi risparmi (18 mila euro), e alla fine è stato preso di mira dall'antiriciclaggio a causa di suoi eccessivi movimenti bancari. Vale la pena quindi di approfondire come tutte le questioni che vedono un primato del privato, specialità mia e di Novella 2000, se Casalino abbia davvero trovato una vera consolazione in Gabriel Rossi (per altro laureato con 110 e lode in Lettere e Filosofia alla Tor Vergata di Roma, mica bruscolini e come Casalino ex concorrente del Grande Fratello, ma quello Vip, nel 2016).

Casalino s' è sistemato di nuovo? «Ma proprio per niente, non sto con Gabriele, l'ho solo salutato», confessa incredulo Rocco a chi lo chiama. E nel passaggio da una guancia all'altra per i baci di saluto (peraltro proibiti in epoca di distanziamento sociale anti Covid) c'è scappata forse la foto del "bacio a mezzanino" pubblicata dal settimanale della Mondadori che però potrebbe averci visto anche del giusto. «Il fatto è», spiega l'ingegner Casalino con chi è in confidenza, «che con Carlos è crisi, da molti mesi, anche se sei anni di convivenza non si cancellano facilmente». Un consiglio? Aspettare che cada il governo (e Casalino toccherà ferro) prima di trovare un altro compagno: come ci si può fidare di una persona che ti avvicina nel momento in cui sei il portavoce più importante d'Italia? Vedrà in lui chi conta a livello sociale quello che è nel privato? Ma Casalino tutto questo, sveglio com' è, già lo sa.

