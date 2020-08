Ilary Blasi e la perfezione del lato B: mamma mia, la foto in barca con cui incendia la domenica pomeriggio

09 agosto 2020 a

Una gita in barca... infuocata, per Ilary Blasi, che nel bel mezzo del pomeriggio coglie l'occasione per farsi fotografare così come la potete vedere in questo articolo. Immagini ad altissima carica erotica, quelle in cui la protagonista indiscussa è la moglie di Francesco Totti. Eccola, dunque, col volto parzialmente coperto da un cappello nero, sdraiata sulla barca, a coprirla soltanto un bikini nero, striminzito e super sexy. Foto da urlo, per la star di Mediaset. Già, il costume è davvero mozzafiato. Come sono mozzafiato le mosse sinuose di Ilary Blasi davanti all'obiettivo. Civettuola e inarrivabile, mostra le sue gambe e il suo lato B in modo piuttosto piccante. Scontato il diluvio di like e cuoricini dei suoi seguaci.

