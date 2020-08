Elisabetta Grgoraci con bikini strizzatissimo? Occhio al seno: foto da record e legittimo sospetto

10 agosto 2020 a

Ora Elisabetta Gregoraci sfoggia le sue doti culinarie. "La vita è una combinazione di pasta e magia. Cottura 9 minuti!", scrive in calce all'ultima foto postata sul suo profilo Instagram. Protagonisti dello scatto ovviamente un piatto di pennette ma soprattutto lei. Immagine che arriva direttamente dall'Isola di Mortorio, la splendida località in Costa Smeralda, Sardegna, dove la Gregoraci si sta concedendo qualche giorno di relax, rigorosamente a bordo di uno yacht. E nella fotografia l'ex di Flavio Briatore si mostra fasciata in un bikini rosso che è tutto un programma. Il fisico è sempre al top, insomma è meravigliosa. E a farla da padrone è il seno, assai "costretto" dal costumino, tanto che le forme assumono una posa un poco innaturale, tonda, perfetta. Solo colpa del costumino rosso? Chissà...

Squarcio vista-seno. La foto incendiaria di Elisabetta Gregoraci a bordo dello yacht: inarrivabile | Guarda

