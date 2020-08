Elisabetta Gregoraci, la foto in intimo fa impazzire i fan: le trasparenze prendono il sopravvento

05 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci sempre più bella. La conduttrice di Battiti Live si fa immortalare su Instagram in intimo, dove le trasparenze non lasciano nulla all'immaginazione. L'ex moglie di Flavio Briatore torna in diretta su ItaliaUno con il programma che sta riscuotendo un più che discreto successo. Ma prima si dedica al suo profilo social e pare riscuote complimenti a non finire. "Sei tu stupenda, il completino è solo un piccolo dettaglio" scrive un utente, mentre un altro gli fa eco: "Se la bellezza si potesse misurare in gocce d'acqua tu saresti come le cascate del Niagara".

Insomma, tutti pazzi per la Gregoraci. Non è la prima volta che la showgirl mostra ai fan il suo scolpitissimo fisico e viene immediatamente travolta dai seguaci che non possono fare altro che elogiarla.

