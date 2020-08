Elisabetta Gregoraci, pizzo nero e trasparenze: mutandine estreme, vietato ai minori di 18 anni

07 agosto 2020 a

a

a

"Buongiorno a voi", scrive Elisabetta Gregoraci, per poi ringraziare il marchio che le ha fornito il completino intimo che sfoggia in questa impressionante fotografia. Scatto incendiario, ad incontenibile tasso erotico. Provocazione pura, forme perfette, un'immagine da cui è difficile staccare gli occhi. L'ex di Flavio Briatore si mostra così come potete vedere qui sotto: reggiseno e slip neri, sguardo serio e fisso davanti a sé. E se la parte alta del completino intimo è piuttosto canonica e - volendo - "casta", sono gli slip indossati dalla meravigliosa conduttrice di Battiti Live a far sognare i fan. Un gioco di trasparenze e pizzo nero che esalta tutta l'impareggiabile bellezza della Gregoraci. Un paio di mutandine assolutamente vietate ai minori di diciotto anni.

La Gregoraci in intimo lascia i fan a bocca aperta. Occhio a questa foto: gli slip sono trasparenti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.