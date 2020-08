Francesca Cipriani, via le mutandine: foto vietata ai minori di 18 anni, i suoi segreti più intimi

11 agosto 2020 a

Esagerata. In tutti i sensi. A partire dalle forme, passando per il biondo dei suoi capelli per poi planare dritti dritti alle foto che da in calce su Instagram. Si parla di Francesca Cipriani, la giunonica Cipriani, la stessa che è stata recentemente fermata dai vigili in strada mentre posava seminuda per un calendario: non è stato semplice convincere le divise del fatto che si trovarsse svestita... per lavoro, tanto che è stata multata. E Francesca è una che l'inclinazione a privarsi di qualunque velo la coltiva, eccome. Basta dare un'occhiata alla foto che potete vedere qui sotto, pubblicata ormai qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. La Cipriani si mostra in un bikini viola con inserti leopardati, non particolarmente chic, insomma. Le mutandine? Un triangolino e un filo, che Francesca abbassa pericolosamente. Insomma, quasi come mamma l'ha fatta, anche nei punti più intimi e segreti.

