Cristiano Malgioglio, perso nel bosco: "Spaventatissimo, che paura per quel cinghiale"

Francesco Fredella 11 agosto 2020 a

a

a

“Che paura ha avuto. Spaventatissimo”: un amico di Cristiano Maglioglio ci racconta una disavventura da incubo del cantante. Che si perde in un bosco del Salento (dove si trova in vacanza). In pratica, Malgioglio per più di tre ore resta in mezzo alla vegetazione con la paura di essere aggredito dai cinghiali. Ne vede uno, da lontano, ma grazie al sangue freddo riesce a non farsi prendere dal panico. Adesso, un amico del cantante ci racconta: “E’ arrivato a casa dopo 3 ore nel bosco col terrore stampato in volto. Per fortuna ha ritrovato la strada”.

Malgioglio da un mese è in Puglia (Salento) dove si sta rilassando in attesa dell’uscita del suo nuovo disco, previsto per fine settembre. E nei giorni scorsi a Cellino, quartier generale di Al Bano, ha incontrato la Lecciso. A pranzo, tra frise e vino Don Carmelo (che produce Carrisi), hanno parlato di un nuovo progetto lavorativo in Spagna. Si tratta di un talent che vorrebbe entrambi tra i giurati. La Lecciso avrebbe già detto si. Condizionale d’obbligo. Intanto, Malgy - con 1 milione di follower al seguito - si gode un po’ la Puglia prima del ritorno in tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.