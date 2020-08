Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli, loro in montagna si vestono così: shorts e Lato B in bella mostra

14 agosto 2020 a

Ha scelto la montagna, Alessia Marcuzzi, per "rinfrescarsi" dopo una estate decisamente bollente, tra foto in bikini, bagni e abbronzatura da un lato e gossip selvaggio dall'altro (le voci sulla crisi con il marito e le presunte corna con Stefano De Martino, decisive nella fine della sua storia con Belen Rodriguez, hanno fatto il giro di siti e giornali di gossip). La tappa pre-Ferragosto ad alta quota ha riservato una dolce sorpresa a lei, ma soprattutto ai suoi fan: l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi si è infatti regalata qualche ora di relax con l'amica Elena Santarelli. E ovviamente l'incontro è stato immortalato a dovere nelle Stories di Instagram.







La Marcuzzi e la Santarelli appaiono di spalle, intente ad osservare l'ameno paesaggio montano. Ma gli occhi di tutti i fan cadono, ovviamente, sul look "da scarpinata sexy" sfoggiato dalle due dive della tv, con shorts che, nella fattispecie, oltre che comodi sono anche molto seducenti mettendo in risalto il notevolissimo Lato B della coppia di amiche.

