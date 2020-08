Noemi, che sorpresa: in piscina, bikini rosa per Ferragosto con vista sul Lato B

17 agosto 2020 a

a

a

Grintosa e simpatica, Noemi in bikini sui social, un po' una notizia. Un po' perché la cantante romana, lanciata da X Factor, ama dare di sé l'immagine della ragazzaccia rock, un po' mascolina sul palco, un mix tra Gianna Nannini e Fiorella Mannoia. E un po' perché su Instagram preferisce pose decisamente da "anti-diva".

Lucilla Agosti, il bikini dell'estate? Color lilla, due pezzi audace: fisico perfetto dopo 3 figli, un miracolo della natura

Il suo Ferragosto in piscina, con un due pezzi rosa decisamente appariscente, vuole però essere un messaggio "motivazione" ai suoi fan: "Buon Ferragosto! - scrive Noemi, 38 anni -, in un anno così pieno di sfide. supereremo ogni ostacolo, come sempre, insieme e con il sorriso di chi sa che potrà farcela".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.