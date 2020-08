Antonella Elia e Pietro Delle Piane, bufera dopo Temptation Island: "Dove sono stati avvistati"

Francesco Fredella 17 agosto 2020 a

C’è aria di reunion tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Tenetevi forte: a Cortina d’Ampezzo, dove fa tappa la Elia per incontrare Signorini, arriva pure Pietro Delle Piane. La coppia, reduce da Temptation island dove una bufera li ha travolti, sembrerebbe unita all’insegna del feeling. Altro che crisi. Acqua passata. Si volta pagina. Pietro accompagna Antonella a fare shopping tra sorrisi e sguardi complici. Resta un mistero quello che è accaduto nel villaggio delle tentazioni tra Pietro e Beatrice: bacio o carezze lontano dalle telecamere? Alla Elia interessa poco. Sembra che sia intenzionata a perdonare Pietro. Nel corso di Temptation island non si è comportato bene ed ha offeso pesantemente la Elia. Il resto è cronaca di questi giorni. Occorre capire cosa accadrà all’inizio del reality di Signorini quando la Elia sarà in studio come opinionista. Al suo seguito vedremo anche Pietro?

