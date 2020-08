Wanda Nara, il costume è troppo piccolo e il perizoma "sparisce": in terrazza e in piscina, emozioni forti

18 agosto 2020 a

Estate in... perizoma per Wanda Nara. Mentre il marito Mauro Icardi è in Portogallo per preparare con il suo Psg l'attesissima semifinale di Champions League contro i tedeschi del Red Bull Lipsia, la procace moglie e manager dell'ex bomber dell'Inter si concede un po' di relax a Milano, nello splendido appartamento della coppia con vista San Siro., Il panorama è splendido, e non ci riferiamo solo alla "Scala del calcio" sullo sfondo.

Perizoma vista San Siro, Wanda Nara questa volta esagera: la foto che sfida la censura | Guarda

Wanda sfoggia un costume intero nero che a stento contiene le sue forme abbondanti, complice una sottilissima striscia di stoffa, davvero troppo esigua. La scena si ripete qualche ora dopo, stavolta in piscina: la showgirl argentina, ex opinionista del Grande Fratello Vip, cerca di domare un fenicottero gonfiabile e anche in questo caso il mini-bikini sempra sparire tra le sue curve.

