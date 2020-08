Coronavirus, Er Faina contro Conte e Azzolina: "Non azzardatevi", ricoperto di insulti

Francesco Fredella 18 agosto 2020 a

Le discoteche spengono la musica, dopo la decisione del governo per contrastare l’emergenza coronavirus. Ed è caos in Rete. Damiano "Er Faina", che sui social fa spesso parlare di sé, si guadagna addirittura la tendenza su Twitter entrando a gamba tesa nell’argomento. In un video Er Faina attacca il governo. E lo fa senza risparmiare nessuno. Utilizzando parole esagerate. "Non vi azzardate, non vi azzardate minimamente ad aprire le scuole, perché le scuole sono come le discoteche. Forse la scuola è pure peggio di una discoteca", dice. Una dichiarazione choc. Agghiacciante. Tra l’altro la chiusura delle discoteche è stata conseguente alla tendenza negativa registrata con assembramenti e mancato utilizzo di mascherine, che non sono affatto elementi positivi nella lotta al Covid. Ma stavolta la polemica va male e come un boomerang gli torna indietro. La Rete lo attacca duramente: le sue parole sembrano davvero inappropriate. Senza logica.

