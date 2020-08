Sabrina Salerno. la showgirl pubblica una foto su Instagram e scatena i Fan: "Sei meravigliosa"

18 agosto 2020 a

Sabrina Salerno è una vera star su Instagram, dove vanta un seguito di 578mila followers. Le sue istantanee non passano mai inosservate: come l'ultimo in cui la cantante è in acqua pronta a godersi un aperitivo in piscina. La cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre soprattutto negli anni Ottanta grazie ad album come Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love) è molto attiva oggi sui social.

L’artista ci tiene particolarmente a mantenere vivo il rapporto diretto col suo pubblico: posta su Instagram almeno un selfie al giorno e le piace rispondere in basso ai commenti dei suoi affezionati ammiratori. L’ultimo ritratto, segnala Urban Post, rende omaggio ad una splendida 52enne che indossa un bikini rosso, che bene valorizza il suo fisico da urlo.

