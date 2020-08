Ema Kovac, la Madre Natura di Bonolis a Ciao Darwin in barca: "Ma le gambe?", un problemino

19 agosto 2020 a

Ema Kovac si è fatta conoscere dal grande pubblico della tv generalista per due ruoli: quello di Madre Natura in Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e quello di concorrente di Pechino Express, l’adventure game di Rai2. La splendida modella e influencer è molto attiva sui social, dove come tutti gli altri personaggi in vista non disdegna la condivisione dei momenti spensierati delle proprie vacanze. In particolare l’ultimo scatto postato dalla Kovac ha raccolto tanti complimenti ma anche diverse perplessità: Ema è ritratta distesa in barca con addosso un bikini azzurro: in primo piano il corpo perfetto e le gambe sinuose. Ma c’è qualcosa che non torna: “Oltre alla gambe ti hanno allungato i piedi… la foto è poco realistica - si legge nei commenti - rimani comunque incantevole”.

