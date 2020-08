Cecilia Rodriguez, testa nella credenza e Lato B in primo piano: un messaggino per Ignazio Moser?

19 agosto 2020 a

Cecilia Rodriguez è ancora ferita dalla fine della storia d’amore con Ignazio Moser, che sembrava avviata a ben altra conclusione. Ultimamente i fan più attenti hanno notato che “Cechu” non si lascia più guardare in faccia: se è vero che gli occhi sono lo specchio dell’anima, in questo momento devono essere tutt’altro che felici. E allora la sorella di Belen lascia che sia altro a parlare: più precisamente la parte posteriore del suo corpo, che fa decisamente alzare le temperature su Instagram. La Rodriguez spunta in costume dalla credenza della cucina e in molti pensano immediatamente ad un messaggio subliminale per Moser: impossibile non ricordare la scena dell’armadio, tanto chiacchierata e criticata durante la permanenza al Grande Fratello Vip.

