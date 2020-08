Maria De Filippi, che... davanzale. Posa da diva in barca, il costume intero la esalta: paparazzata così

20 agosto 2020 a

La calda estate di Maria De Filippi passa anche dalle pagine di Chi. Il direttore Alfonso Signorini ha sguinzagliato i suoi uomini al seguito della regina di Mediaset, in meritata pausa dopo una stagione lunga (e tribolata, causa coronavirus) che l'ha vista protagonista con Uomini e donne, C'è posta per te e Tu si que vales.

Niente di meglio allora che un tuffo in mare e un po' di sole in barca in compagna del figlio per rigenerare e corpo e spirito. E Chi la pizzica in posa da diva, occhi chiusi e volto disteso, con un costume floreale a balconcino che ne esalta le forme (sorprendenti). A 58 anni, solo applausi.

