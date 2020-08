Guendalina Tavassi, l'ex Grande Fratello e un costume esagerato: scollatura infinita (molto) sotto l'ombelico

17 agosto 2020 a

a

a

Post muto, per Guendalina Tavassi, che però sa spiegarsi molto bene utilizzando armi convincenti: le foto. Su Instagram, l'esuberante ex concorrente romana del Grande Fratello 11 (edizione andata in onda tra 2010 e 2011 e vinta dal modello Andrea Hirai Cocco) si concede spesso scatti in deshabillé, complice il caldo di questa strana estate post-Covid.

Nell'ultimo, però, la 34enne ha osato, e tanto: il costume sulla carta è intero, ma il gioco di stoffa lascia poco o nulla alla avida immaginazione dei suoi followers maschietti. Il tessuto che ricorda la pelle di un serpente si apre in maniera più che generosa sul décolleté, strabordante, ma soprattutto si apre in una scollatura "oceanica" molto più giù dell'ombelico. Lei può.

