Aida Yespica in bikini in Sardegna: la vista dall'alto sul décolleté è "da vertigini"

19 agosto 2020 a

Bikini "vertiginoso" per Aida Yespica. La splendida 38enne venezuelana, tra le prime bellezze sudamericane a entrare nell'immaginario della tv italiana lanciando a metà anni Duemila la "invasione latina" che ha poi avuto in Belen Rodriguez la sua punta di diamante, sta trascorrendo le vacanze estive nella frizzante e mondana Sardegna dopo qualche giorno di pieno relax fisico e mentale al Nord, tra Lago di Garda e Bormio.

Ma è tempo di costumi da bagno, e così la Venere di Barquisimeto decide di sfoderare l'artiglieria pesante: un due pezzi rosso fuoco: "il colore dell'amore, il colore della passione", sottolinea lei a corredo della foto pubblicata su Instagram. L'obiettivo la riprende dall'alto, e il panorama sul décolleté assai generoso è, appunto, da vertigini ad alta quota. C'è un motivo, in fondo, per cui avevano scelto lei per una delle edizioni più scoppiettanti dell'Isola dei famosi...

