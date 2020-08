Elisa Isoardi, "ultimo relax" e bikini esplosivo: un décolleté "sorprendente", il commento da censura del divo hard

18 agosto 2020 a

"Ultimo relax" per Elisa Isoardi prima di Ballando con le stelle. "Non vedo l'ora", scrive l'ex conduttrice della Prova del cuoco, pubblicando su Instagram una foto che non passa certo inosservata. Primo piano intenso, acqua e sapone, ma gli occhi di molti followers maschietti cadono inevitabilmente "sul davanzale": il bikini bianco e blu a righe non sembra capace di contenere l'esuberante décolleté della ex Lady Salvini, che coglie tutti di sorpresa.

Tra i commenti più pepati, sia pur senza parole, c'è quello della giovane star del cinema per adulti Max Felicitas, considerato dagli addetti ai lavori l'erede di Rocco Siffredi. Nessuna parola, si diceva, soltanto un simbolo inequivocabile (e non riferibile). Ai più curiosi consigliamo di scorrere tra i commenti e farsi due risate.

