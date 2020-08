Roberta Morise, già finita con il cantante del Volo: "Di nuovo single", e sul flirt con Ramazzotti...

Francesco Fredella 21 agosto 2020 a

Il tempo di un’estate. Finisce tutto. Tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise il flirt non prende il Volo. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così. L’ex conduttrice de I fatti vostri, sostituita da Samantha Togni, avrebbe trascorso qualche giorno con il cantante a Cefalù. Poi tutto è finito. Improvvisamente. Insomma una storia lampo tra la 34enne e il 25enne. Che, secondo rumors, avrebbe preferito troncare. Il motivo? Non si sa. Tutto resta avvolto nel mistero. Da notizie in nostro possesso sembra che lui sarebbe ritornato a casa e lei avrebbe deciso di concentrarsi su nuovi progetti lavorativi, dopo l’addio a Magalli e a Rai2. La storia d’amore tra Boschetto e Roberta era sbocciata all’inizio dell’estate, in sordina. Senza il clamore mediatico del gossip. La Morise, qualche settimana fa, era finita nel vortice del gossip per un presunto flirt con Ramazzotti. Notizia smentita categoricamente. In altri termini: una fake news.

