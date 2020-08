Elisabetta Canalis, George Clooney divorzia: "Lei sì che...", l'apprezzamento sulla ex che fa infuriare la moglie

22 agosto 2020 a

Sono lontani gli anni 2009-2011 in cui Elisabetta Canalis e George Clooney facevano furore insieme. Oggi la showgirl è felicemente spostata e ha una figlia, mentre l’attore di Hollywood pare sia pronto a divorziare dalla moglie Amal Alamuddin. “È una donna noiosa e soffocante”, avrebbe confidato Clooney ad alcuni amici. La situazione pare sia degenerata durante il lockdown: trascorrendo tanto tempo assieme, si sono accorti di non essere fatti l’uno per l’altra. E allora pare che George stia ripensando alla Canalis: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita…”. Un attestato di stima non indifferente per Elisabetta, che sarà sicuramente felice di essere ricordata con stima e affetto da Clooney: non la pensa allo stesso modo la moglie dell’attore, che non ha gradito quelle dichiarazioni.

