Chiara Ferragni, la influencer sarebbe di nuovo incinta: Fedez papà per la seconda volta?

22 agosto 2020 a

a

a

Chiara Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. Lo scrive il portale Very Inutil People. L’indiscrezione proviene dalla Sardegna: una persona fidata avrebbe intercettato un dialogo tra Fedez e la compagna in cui sarebbe emerso che ci sarebbe in corso la gravidanza della Ferragni. Non è la prima volta che nell’ultimo periodo si è fatta strada tale ipotesi, sempre smentita dalla coppia. Intanto i due coninuano la loro estate. Attualmente si trovano in una villa in Sardegna, a Puntaldia, nella zona di San Teodoro.

Chiara Ferragni e le sue sorelle in barca: di spalle, bikini e perizoma. "Ma hai le protesi al c***?". Sconterto | Guarda

Sempre secondo Very Inutil People i Ferragnez rimarranno in terra sarda fino al 28 agosto con tutta la famiglia. Nei giorni scorsi la coppia, scrive Gossip e tv, ha incrociato Giulia De Lellis. L’incontro è stato fortuito e inaspettato, avvenuto in un ristorante della Costa Smeralda. Tra Chiara e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne c’è stata una profusione di sorrisi e scambi di cortesie, nessuna gelosia tra influencer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.