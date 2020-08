Ilary Blasi e Francesco Totti contro Gente: “Lato B di nostra figlia 13enne in copertina, grazie per la sensibilità”

24 agosto 2020 a

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di intervenire dopo la copertina del settimanale Gente che ritraeva la loro primogenita, la tredicenne Chanel di spalle e quindi con il lato B ben in vista, alludendo al fatto che già assomigli molto alla madre. I coniugi Totti hanno condiviso lo stesso messaggio per prendere posizione contro la rivista patinata, che tra l’altro ha scatenato un acceso dibattito su tutti i social, e non solo. “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata - scrivono Totti e la Blasi - mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Una presa di posizione ineccepibile, che infatti è stata immediatamente applaudita dagli utenti della rete.

