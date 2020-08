Elena Morali, bikini e provocazione a Giuseppe Conte: "Sto aspettando che..."

24 agosto 2020 a

Elena Morali è un personaggio un po’ stravagante, ma ha una grande qualità: sa perfettamente come sguazzare nel gossip e far discutere anche in maniera polemica. La showgirl ha condiviso sui social una foto in bikini mentre è per metà dentro l’acqua di mare e l’ha accompagnata con la seguente didascalia: “Io quando aspetto che Giuseppe Conte se ne esca con qualche nuova restrizione”. Chiaro l’intento di fare ironia e forse anche un po’ polemica contro i divieti imposti dal governo, per ultimo quello sulle attività del ballo e quindi anche sulle discoteche. Non sono ovviamente mancate le critiche per questa sua uscita, ma alla Morali non sembrano interessare: di certo c’è che la sua popolarità sta salendo (ha oltre un milione di follower su Instagram) e c’è da scommettere che prossimamente sarà molto presente in tv, specialmente nei salotti di Barbara d’Urso.

