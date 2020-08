Elisabetta Canalis senza trucco: "Il mio intimo preferito". Così a 43 anni, ma come fa?

24 agosto 2020 a

a

a

Elisabetta Canalis con il suo “intimo preferito” fa girare la testa ai fan sui social. La showgirl 43enne ha pubblicato uno di quegli scatti sponsorizzati che di certo non passano inosservati: la Canalis è in camera da letto in reggiseno e slip ed è come sempre una bellezza mozzafiato. A catturare l’attenzione non è solo la forma fisica strepitosa che fa pensare che il tempo per lei non passi mai, ma anche un altro dettaglio: Elisabetta è praticamente senza trucco ed è comunque stupenda con quello sguardo magnetico. E infatti in neanche un’ora la Canalis porta a casa decine di migliaia di mi piace, confermandosi una delle celebrità più seguite di questa estate molto particolare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.