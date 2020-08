Ballando con le stelle, Samuel Peron positivo al coronavirus: prove sospese

26 agosto 2020 a

a

a



Prove sospese per la trasmissione di Rai Uno Ballando con le stelle. Samuel Peron, storico ballerino del programma è risultato positivo al Covid in un tampone veloce, nella seconda tornata di controlli settimanali effettuati da tutto il gruppo di lavoro del programma

Nulla di preoccupante, il ballerino è asintomatico. Il tampone della sua partner di ballo nel programma, Rosalinda Celentano, è risultato negativo. Le prove dello show sono state sospese per 48 in via precauzionale e oggi l'intero team del programma, il cui ritorno su Rai1 è fissato per il 12 settembre dopo il rinvio deciso in primavera, ripeterà il tampone, questa volta molecolare.

Lo afferma la conduttrice del programma Milly Carlucci in un video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione per fare "il punto su una situazione che è molto in ebollizione", dopo le indiscrezioni circolate ieri, "tante anche errate".

"Ne vedremo delle belle". Becchi, cosa non torna su Briatore: un oscuro presagio per l'autunno

Quello del tampone è dunque una prassi della trasmissione. "Ogni settimana", ha spiegato la Carlucci, "tutti noi ripetiamo il test e nella seconda tornata di test, effettuati lunedì pomeriggio, il nostro ballerino Samuel Peron è risultato positivo al tampone rapido. A questo punto le prove sono state precauzionalmente sospese per 48 ore. Per fortuna Rosalinda Celentano partner di ballo di Samuel è risultata negativa e qualunque voce diversa è assolutamente infondata. Oggi giornata di tamponi molecolari per tutti, compreso Samuel che da questo esame più approfondito verrà nuovamente monitorato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.