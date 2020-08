Eleonora Pedron, solo slip e senza reggiseno: gioco di ombre pericoloso per l'ex Miss Italia

26 agosto 2020 a

a

a

La Miss Italia del 2002 Eleonora Pedron incanta sempre i suoi tanti ammiratori su Instagram. La showgirl ha pubblicato una foto in cui è in penombra in una stanza davanti alla finestra da cui filtra la luce di fuori. La scena che si crea in casa è molto suggestiva e lei è vestita solo con gli slip, apparendo bellissima in una sorta di “vedo non vedo”. Molti fan le hanno fatto i complimenti e c’è stato anche chi ha scherzato con un “aspettami, arrivo”, pensando alla possibilità in cui la Pedron stesse aspettando qualcuno alla finestra. La scena, scrive Urban post, che si crea nell’immagine è proprio spettacolare.

