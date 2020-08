Alessandra Amoroso, la ginnastica sexy inedita: irriconoscibile in questa posizione

26 agosto 2020 a

a

a

Ad Alessandra Amoroso piace lo yoga. La cantante lo pratica e lo fa sapere anche ai suoi fan. Lo ha fatto recentemente con uno scatto pubblicato su Instagram: mostrandosi a testa in giù, con indosso uno bikini color carne succinto, tutta sorridente. Il post ha ricevuto tantissimi like. Tra i tantissimi commenti ricevuti, un follower ha scritto: “sempre più bella ogni giorno che passa eh Ale”. Altri, invece, hanno ironizzato sulla posizione poco comoda della cantante e hanno scritto: “Prova a cantare qualcosa così amore”.

Solo qualche settimana fa, la cantautrice aveva mostrato il suo drastico cambio look, infatti, la Amoroso ha tagliato i capelli dopo il lockdown e li ha tinti di bianco. La nuova capigliatura della vincitrice di Amici di Maria De Filippi in poco tempo il suo post aveva raggiunto ben 208.955 like ed altrettanti commenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.