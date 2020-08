Coronavirus, addio a 80 anni per Rita Greco colpita dal Covid: era la moglie di Antonio, il Boss delle cerimonie in tv

26 agosto 2020 a

Rita Greco si è spenta all’età di 80 anni dopo essere stata ricoverata nell’ospedale Cotugno di Napoli. Nella struttura sanitaria è giunta il primo giorno in cui si è sviluppato il focolaio di coronavirus nel comune di Sant’Antonio Abate (Napoli),. La donna aveva infatti contratto il Covid-19. Da quindici giorni era in ospedale e oltre al virus stava combattendo contro altre patologie pregresse. Quando è stata ricoverata, ha avuto al fianco il nipote, pure lui risultato positivo al tampone.

Rita Greco era nota a tutti a Sant’Antonio Abate per essere la moglie di Antonio Polese il celebre Boss delle Cerimonie, il reality in onda su Real Tiime, scomparso qualche anno fa. La storia di Rita e il marito Antonio, era sbocciata in una macelleria. Lei era la figlia del proprietario e fu nel locale di carni che scoppiò l’amore. Un amore lungo oltre 50 anni, Nel 2016 avevano festeggiato il traguardo delle nozze d’oro.

