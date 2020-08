Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti a piedi nudi sullo sgabello, in bikini: Lato A vertiginoso

27 agosto 2020 a

SI morsica malandrina il dito, Claudia Ruggeri, e manda in solluchero i fan di Avanti un altro. La mitica e procace Bonas di Paolo Bonolis, di cui è cognata avendo sposato (in tempi non sospetti) il fratello di Sonia Bruganelli, ha già infiammato Instagram pubblicando qualche giorno fa una foto d'addio alla Sardegna clamorosa: piedi scalzi, bikini striminzito e maglietta per una posa che metteva in straordinario risalto quello che tanti avevano enfaticamente definito "il fondoschiena del secolo".

Tornata in città, Miss Claudia non ha ancora messo da parte i bikini, anzi. Eccola con un due pezzi bianco risicato, seduta su uno sgabello vertiginoso. Questa volta, davanti all'obiettivo ci finisce il suo Lato A: e sono applausi a scena aperta.

