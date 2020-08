Alba Parietti, la foto che infiamma i fan: microslip e ben poco, la foto vietata ai minori

27 agosto 2020 a

Alba Parietti infiamma il web. La showgirl ha mandato in tilt i fan con un’immagine di dieci anni fa che la ritrae coperta solo da un completino intimo, slip e reggiseno neri con motivi bianchi, un fisico avvenente e un’espressione sensuale. La Parietti è da giorni al centro della polemica per un botta e risposta con Eleonora Brigliadori, anche questo avvenuto su Instagram. Tema del dibattito la mancanza di test per il Covid all’aeroporto di Milano Malpensa.

"Dateglieli in ogni orifizio". La Parietti atterra a Malpensa ed Eleonora Brigliadori la insulta

"È danneggiata cerebralmente dalla chirurgia estetica - ha replicato la Brigliadori allo sfogo della Parietti -. Ma dov’è il problema? Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio… quelli venduti purtroppo sono già persi da lungo tempo…”.

