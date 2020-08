Arisa in bikini e il primo piano scandaloso? "Cosa c'è dietro. Forse...". Foto inquietante

Alessandra Menzani 28 agosto 2020 a

LE PAGELLE DELLA SETTIMANA

10) Greta Thunberg torna a scuola, è finito il suo anno sabbatico dedicato alla battaglia per il clima. Ottima scelta. 9) Antonio Banderas. Dopo 21 giorni ha vinto la sua sfida con il Covid che lo aveva costretto in quarantena nel giorno del sessantesimo compleanno. Il suo pensiero va ai malati di virus. Tipo Briatore. 8) La signora Irma. È defunta e nel poster del necrologio sfoggia il dito medio. La foto è stata scelta dai famigliari. Il buffo manifesto funebre è apparso a Sapadarolo nel Riminese e non ha mancato di attirare l'attenzione. 7) Elizabeth Debicki. Bionda, eterea, elegante. L'attrice australiana di 29 anni sarà Lady Diana nella serie The Crown su Netflix. Si assomigliano molto, bella scelta. 6) Massimo Boldi principe dei negazionisti: «I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati». Non vuole mettere la mascherina come Papa Francesco. 5) Gianni Sperti è diventato il nuovo testimonial del vero pecorino sardo. Per pubblicizzare il gustoso formaggio, si fa fotografare mentre munge. Una mucca, però. 4) Luigi Di Maio e l'abbronzatura africana. È pronto per una nuova ondata di sbarchi. 3) Macaulay Culkin, l'ex bambino prodigio di Mamma ho perso l'aereo, compie 40 anni. Portati malissimo. Maria Giovanna Elmi ne ha fatto il doppio ed è più in forma. 2) Gli strani selfie di Arisa. La cantante lucana si fa una foto in costume: primo piano di seno, rotolini e pube. Incomprensibile, forse più inquietante di un film di David Lynch. 1) La copertina di Gente con il Lato B della figlia di Totti. Il fatto grave è la scritta a caratteri cubitali «13 anni».

