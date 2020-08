Justine Mattera, costume trasparente e senza spallina: il seno (clamoroso) fa capolino

28 agosto 2020 a

a

a

Justine Mattera si avvia a compiere 50 anni, ma a guardarla sembra ancora una ragazzina di 25 per il fisico pazzesco che esibisce. La conduttrice televisiva di origini statunitensi è sempre più sexy e provocante, anche quando si tratta di pubblicizzare una spa. Anzi, è proprio l’occasione perfetta per far perdere la testa ai suoi fan: quasi mezzo milione di persone la seguono assiduamente su Instagram, dove lei ricambia con scatti che risaltano la sua bellezza straordinaria. La Mattera si è fatta fotografare mentre esce dall’acqua della piscina: indossa un costume intero nero ma con trasparenze “bollenti” che lasciano poco spazio all’immaginazione. I seni di Justine sono praticamente in bella vista, ma c’è chi non si accontenta tra i suoi fan e ha l’ardore per avanzare una richiesta: “Ma perché non le esci del tutto?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.