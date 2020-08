Lorella Boccia, l'ex ballerina di Amici da capogiro: slip inesistente, risucchiato proprio lì

28 agosto 2020 a

Lorella Boccia è un vero schianto. La 29enne di Torre Annunziata si sta godendo l’estate e non disdegna condividere con i suoi fan degli scatti a dir poco incendiari. L’ex ballerina di Amici è ancora molto popolare ed è in grado di far perdere la testa con le sue curve esplosive, esaltate dai bikini striminziti che sfoggia durante le vacanze. Lorella sa di essere bellissima e non rinuncia a pose provocanti: come quelle mostrate negli ultimi scatti su Instagram, dove la Boccia è di spalle e cattura tutti gli occhi con un lato B ai limiti della perfezione. A nessuno è infatti sfuggito lo slip praticamente inesistente, che peraltro viene “risucchiato”: uno spettacolo della natura che non lascia indifferenti.

