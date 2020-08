Angela Cavagna in bikini, l'ex infermiera di Striscia la notizia "sconvolge" la spiaggia: costume inesistente, Lato B abbondante

30 agosto 2020 a

Ricordate Angela Cavagna, la più che procace infermiera di Striscia la Notizia? Tra anni 80 e 90, agli albori del tg satirico di Antonio Ricci, era più famosa lei delle veline, entrata nell'immaginario dei maschietti italiani grazie alla scollatura generosa e alle autoreggenti bianche. Ultimamente, si è parlato di lei più per l'attrito con l'ex marito, altro volto noto di Mediaset e della tv trash Orlando Portento, che per le sue imprese professionali.

Ma su Instagram la Cavagna è ancora "una forza" e porta splendidamente i suoi 54 anni. Di stanza a Tenerife insieme al marito imprenditore milionario Paolo Solimano, la giunonica showgirl e attrice ammalia i followers con foto in bikini in riva al mare e in piscina, in location esclusive e istantanee "extra lusso" stile Sonia Bruganelli. Ma niente malizia e niente polemiche, solo uno spaccato di vita dorata concesso "con abbondanza" dalla Cavagna. E le sue morbidissime curve non dividono nessuno.

