Alba Parietti, una valanga di selfie per rispondere agli insulti: “Foto ritoccate?”, da non credere a 59 anni

02 settembre 2020 a

a

a

Alba Parietti ha deciso di rispondere alle critiche, soprattutto a quelle riguardanti delle presunte foto ritoccate per apparire più giovane agli occhi dei social. La 59enne ha trascorso buona parte dell’estate in Spagna e ora ha deciso di pubblicare una carrellata di selfie in cui si difende ancora benissimo in quanto a bellezza. “Essere bella a 20 anni - ha scritto la Parietti a corredo del post - piacere e piacersi è un gioco da ragazzi, non è una virtù ma qualcosa di inconsapevole e innocente. Continuare a esserlo è una forma di tenacia e volontà. La bellezza è personalità, carattere, fascino che ti dona la consapevolezza, dopo una certa età avrai la faccia che ti sei meritato. Amandoti, con un’intelligenza che è una volontà fiera che disturba chi pensa che i destini siano già segnati dal tempo. Vivi e assomiglia sempre all’idea che tu hai di te stesso perché ogni volta che avrai un sorriso qualcuno dalle sue tenebre insoddisfatte cercherà di spegnerlo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.