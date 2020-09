Orrore contro Elettra Lamborghini, linciata per un sorriso: "Siete delle serpi, disgusto. Ringraziate di essere vivi"

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

Solo qualche giorno fa, Elettra Lamborghini aveva annunciato di volersi sposare (nozze già fissate per il 26 settembre) chiedendo ai partecipanti di sottoporsi al tampone per non correre rischi. Apriti cielo! Accade di tutto. Lei volta pagina, guarda avanti. Ma piovono nuove critiche sul web. “Questo coronavirus vi sta rendendo delle serpi e cattivi come non mai… ringraziate e siate felici che avete ancora le vostre famiglie, ringraziate che magari l'avete avuto e siete ancora vivi…. ma che é sta cattiveria in giro sono disgustata…”, urla su Twitter l’ereditiera che sta per sposare il dj e produttore Afrojack.

Elettra Lamborghini negativa al test per il coronavirus? Lei esulta così: massacrata di insulti

Le critiche sono arrivate subito dopo alcuni video in cui la Lamborghini si è mostrata felice in un noto parco divertimento ed annuncia di essere pronta per un nuovo programma televisivo. Intanto, dopo il suo post di riposta, sembra che Elettra abbia totalmente sbottato nei confronti di chi l’ha presa di mira. Ora è tutta concentrata sulla preparazione delle nozze. E non pensa ad altro.

