Elisa Isoardi, abbondanza e lato B scultoreo: a Fregene un costume nero da impazzire, le foto-bomba

03 settembre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi, dopo la fine de La Prova del cuoco, si gode il meritato riposo. La conduttrice Rai è stata pizzicata sulla spiaggia di Fregene mentre, approfittando del bel tempo, si tuffa in mare. Un costumino nero e attillato le fascia tutte le forme. Inutile dire che l'ex di Matteo Salvini non delude mai in fatto di bellezza e le foto del settimanale Chi sono la riprova. Non solo, perché oltre al fisico giunonico la Isoardi vanta un lato B scultoreo.

Inutile dire che per tenere lontano i diversi fan la conduttrice deve fare ricorso al suo fidato assistente che non la perde mai di vista. Sui social la Isoardi non perde un secondo per condividere tutta la sua positività: “Sempre col sorriso” scrive in ogni post.

Elisa Isoardi con la nipotina? L'occhio cade... proprio lì: scollatura da record, attenzione al seno della conduttrice | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.