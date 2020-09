Elisabetta Canalis, la foto inedita: l'avete mai vista al liceo? Spunta questo scatto, impressionante (e da morirci)

03 settembre 2020 a

Elisabetta Canalis è tornata in California dopo aver trascorso qualche tempo in vacanza nella sua Sardegna. La 41enne gode ancora di una grande popolarità, come si evince dai quasi tre milioni di persone che la seguono costantemente su Instagram. Qui la Canalis coltiva il rapporto con i fan condividendo scatti e story della sua vita quotidiana: ovviamente a distinguerla dalla norma è quella bellezza elegante e senza età che la fa essere ancora una delle donne più desiderate d’Italia, e non solo. Stavolta però Elisabetta non ha condiviso una foto del presente, ma ha aperto il cosiddetto cassetto dei ricordi: “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche? Sassari, tempi del liceo”. Anche se teenager all’epoca, è impossibile non riconoscere la Canalis, che aveva già dei lineamenti incantevoli.

