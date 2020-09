Bianca Atzei, terremoto erotico in vasca: il nudo è integrale, l'acqua evapora

04 settembre 2020 a

a

a

Bianca Atzei sconvolge le decine di migliaia di persone che la seguono assiduamente su Instagram con uno scatto di rara sensualità. La cantante milanese 33enne ha pubblicato una foto in bianco e nero che la mostra di schiena, completamente nuda e immersa nella vasca da bagno. Sguardo intrigante, capelli legati e tatuaggi in bella vista: il ritratto è davvero notevole e infatti la Atzei ha ricevuto una valanga di mi piace e di complimenti. “Il tempo che sfugge - è la didascalia della Atzei - fa sempre più spazio ai ricordi. È come trovarsi dentro una vasca all’aperto. Guardi l’immensità del cielo senza poterlo toccare. Si sta bene dentro l’acqua, ma anche l’acqua calda dopo un po’ si raffredda”. Di certo la temperatura è bollente nella sua vasca dopo questo scatto.

