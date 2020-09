Christian De Sica mette in vendita la villa di Capri. Sospetto: la crisi da Covid si fa sentire?

04 settembre 2020 a

a

a



"Villa di pregio a Capri" in vendita per una cifra non proprio abbordabile 3.900.000 euro ma certo per i fan del cinema potrebbe essere un buon affare. Sì perché la villa in questione è quella di Christian De Sica. "La villa", in via Roma, si legge nel lunghissimo annuncio pubblicato sul sito Idealista https://www.idealista.it/immobile/18175584/, si raggiunge facilmente dal porto, a breve distanza dalla "piazzetta", immersa in un giardino pieno dei profumi degli agrumi e della lavanda, dei colori delle bouganville e delle rose. Una villa dallo stile caprese inequivocabile, con delle terrazze che si affacciano sul mare azzurro e che sovrastano l'isola.

La descrizione della villa è interminabile, lo stile dell'edificio, si legge, è nei primi del '900, ed è immersa "nel verde del suo giardino privato arricchito da piante di limoni, cespugli di rose e di lavanda e sovrastante l'isola di Capri". E ancora: "Gli spazi della villa sono armonicamente suddivisi su due livelli. La scenografica entrata attraverso una delle terrazze panoramiche ci conduce direttamente all'ampio living anch'esso panoramico e caratterizzato da alti soffitti a volta che regala una luminosità intensa agli ambienti interni".

"Le colpe del coronavirus ricadono sempre sui più ricchi". Farina e la triste verità su Briatore

E' qui che la famiglia De Sica si rifugia nella stagione estiva e riceve gli ospiti. E gli amici come Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo, Paolo Conticini, il giovane Francesco Bruni. E poi le gita in barca assieme agli imprenditori che frequentano Capri da sempre da Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle.

Saranno state proprio le trasversate in barca a costargli troppo e costringere l'attore a far cassa? Lo scorso anno l'attore ha acquistato un motoscafo cabinato Sundeck 580, un trawler innovativo per lunghe crociere a basse velocità e bassi consumi, ma il cui prezzo si aggira intorno al 1 milione e 600 mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.