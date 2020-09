Rita Rusic in bikini a 60 anni: lo slip è inesistente, la temperatura s'impenna

04 settembre 2020 a

"Fine dell'estate" bollente per Rita Rusic. A 60 anni, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori oggi potente e apprezzata produttrice, si conferma "animale social" pubblicando su Instagram una serie di selfie in bikini per salutare la stagione di mare e sole. Per lei, per la verità, il tempo di mostrare due pezzi e curve esplosive sembra non finire mai. Rita non è più una ragazzina, ma la forma fisica è strepitosa e la conferma arriva ogni giorno di più.

Certo, non siamo ai livelli del mitico costume "a bretelle" che aveva sconvolto l'Italia qualche settimane fa, ma il due pezzi floreale con top e slip decisamente ridotti al minimo (forse oltre) restano comunque impressi nella memoria dei fan. E le signore avranno anche preso appunti riguardo ai consigli di Rita per avere un corpo come il suo: "#eat #well #go to the #gym #nosmoking #noalcohol #nodessert #begood #behappy #love #yourself". Tradotto: "Mangia bene, fai ginnastica, non fumare, non bere alcol, non mangiare dolci, stai bene, sii felice e ama te stessa". Ecco il "metodo Rusic". Tutto chiaro?

